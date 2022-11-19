民進黨台北市長候選人陳時中19日在「海內外學術界後援會誓師大會」分享，他日前掃街時，聽見患有重大疾病的民眾感謝高端疫苗讓人保住一條命，因此，提供多種疫苗讓民眾選擇施打，是正確的決策。

陳時中說，防疫確實是累人的事，他擔任指揮官期間，常常思考、檢討防疫政策，因為他跟團隊同仁都希望守護每一位民眾。即使國內出現不少批評與抹黑，但他們相當努力，已經盡力完成政府該做的事。

陳時中表示，全世界沒有應對新冠肺炎的經驗，台灣藉由專家、學者協助，終於在前年出現零本土確診，當時卻有人不相信，以為政府蓋牌，但要蓋住那樣的病毒其實不容易，可是「我們一蓋就蓋了252天」，讓許多國家認為台灣彷彿平行時空。

陳時中續表示，即便在疫情爆發第二年，台灣迎來一波令人痛心的本土疫情，年底時超額死亡數卻是世界第二低、經濟成長率更超過6％；今年則面對Omicron，防疫團隊一開始就與時間賽跑，先控制疫情，觀察世界如何防範，到了該與病毒共存的時刻，開始檢視疫苗施打率。

陳時中指出，當時有人批評高端疫苗很爛，官方數據卻顯示該疫苗相當好。昨日掃街時有一位肺癌四期的民眾向他說，很感謝政府讓他有高端疫苗可以打，保住一條命。由此例可知，部分患有重大疾病的民眾，不適合接種mRNA疫苗，政府讓大家有多種疫苗可以選擇，「我還是覺得這個路是對的」。

陳時中表示，他等到相關防疫措施成熟，才投入台北市長選舉，一心希望台北更進步，也有信心做得比其他候選人更好，他承諾當選市長，一定將台北帶向國際，讓世界知道台灣人希望有自由、民主的生活，也堅持主權。