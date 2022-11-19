連勝文18日晚間赴苗栗市替黨籍苗栗縣長候選人謝福弘造勢。（謝福弘競總提供／謝明俊苗栗傳真）

國民黨選前積極推升團結氣勢，國民黨苗栗縣長候選人謝福弘18日晚間在苗栗市舉辦政見說明會，國民黨主席朱立倫以及副主席連勝文接連前來站台，朱立倫稱讚謝福弘實實在在、清清白白，與國民黨提名的六都候選人相同，都是腳踏實地為民眾做事，在苗栗提名謝福弘就是這個原則，喊話苗栗的支持者一齊支持國民黨的優質候選人拚勝選。

至於民進黨候選人徐定禎在臉書籲請國民黨停止網軍攻擊，自稱臉書被「網軍出征」，謝福弘表示，這種子虛烏有的指控，就是猶如2004年的兩顆子彈事件翻版，呼籲徐定禎不要再用奧步扮演受害者，正當光明地打這場苗栗選戰，不要再用民進黨的慣用招數欺騙選民。

朱立倫並以新竹縣長楊文科為例，指出謝福弘很像新竹縣長楊文科，笑容滿面，實實在在不會作秀，但4年前楊文科選縣長時，當時大家都說他不會當選，可是最後投票結果，楊文科當選了，而且這4年來的表現，連民進黨都已經不知要派誰出來跟他選。

朱立倫並強調，19日晚上將在桃園舉辦北北基桃的聯合晚會，而非常巧合的是，謝國樑＋張善政＋侯友宜＋蔣萬安的號碼組合就是投票日的1126，謝福弘也將出席這場聯合晚會，國民黨積極凝聚藍軍。

連勝文到場對現場民眾喊話，表示他看過謝福弘的政見，深知民進黨的凶狠，大家都很清楚。他要告訴大家，「楚雖三戶，亡秦必楚」只有國民黨可以對抗貪婪殘暴的民進黨，單打獨鬥絕對沒有用，拜託大家全力支持清清白白、正直參選的謝福弘，讓他為苗栗鄉親拚好日子。

連勝文再舉2004年民進黨用兩顆子彈的例子，強調民進黨為了選舉會出更多招數，甚至動用司法資源，動用網軍，甚至媒體來迫害對手。所以只有腳踏實地清清白白的謝福弘可以抵抗民進黨，為苗栗鄉親拚好日子。