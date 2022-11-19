台南市市長黃偉哲近日忙跑各大輔選行程，他自爆自己的「車掃祕方」就是「要擦防曬乳」，但助理卻吐槽說，他需要的不只是防曬，更需要美白。黃感性表示，他看到爬在工程鷹架上的勞工朋友、雞肉飯老闆一家人、在排隊買包子的媽媽，大家都以自己的方式對他表達支持，讓他既欽佩又感動，懇請大家11月26日一起站出來挺台南。

黃偉哲昨（18）日在臉書發文表示，他的車掃祕方就是「要擦防曬乳」，但助理告訴卻說，他需要的不只是防曬，更需要美白。

黃偉哲指出，當天競選車隊從仁德的競總出發，到了歸仁、關廟、龍崎，還有東區與鄉親沿街打招呼。爬在工程鷹架上的勞工朋友大聲呼喚他，車子邊開，他也邊回話；看著他們打著赤膊、努力做事的身影，他由衷欽佩。轉角還有雞肉飯老闆一家人，手拿著勺子便熱情揮手；宣傳車的喇叭聲音經過校園都有降低，但他有注意到，警衛室的同仁默默朝向他點了頭，他也低頭致意。

不僅如此，黃偉哲透露，在排隊買包子的媽媽向他比了讚，她可能是在準備孩子下課後的點心，他也回了她一個讚，謝謝每一個辛苦偉大的母親。

黃偉哲喊話，離投票還剩8天，每一天都是再平凡不過的日子；市政的腳步不停歇，他們肩負重任，要讓摯愛的故鄉台南變得更好、更美，懇請大家下周六站出來一起挺台南。