本土疫情疫情趨緩，但中重症個案仍未歇，中央流行疫情指揮中心今天公布138例本土中重症個案，其中包括2名幼童罹患MIS-C，其中一名3歲女童今年6月1日確診新冠肺炎，相隔164天後因發燒、結膜炎、腹瀉、皮疹就醫，目前仍住院觀察中。

國內今天新增138例本土中重症個案，今年以來累計36042例，其中13052名死亡。指揮中心發言人莊人祥說明，今天新增2例特殊重症個案，皆為MIS-C。

莊人祥說明，其中一案為3歲女童，過去曾因異位性皮膚炎和胃食道逆流就醫，曾接種1劑疫苗，6月1日確診新冠肺炎，11月12日起陸續間歇性發燒、充血性結膜炎 、腹瀉、身上多處皮疹，至急診就醫，初步診斷泌尿道感染，收住一般病房，後懷疑為MIS-C，目前仍住院觀察中。

另一案為5歲女童，無慢性病史，未曾接種新冠疫苗，10月13日確診新冠肺炎，11月7日起發燒、反覆性軀幹及下肢紅疹，11月9日就醫，初步檢查懷疑MIS-C，當天入住一般病房治療，目前住院觀察中。

指揮中心統計，目前國內兒童重症個案累計266例，包括腦炎33例、肺炎26例、心肌炎2例、敗血症4例、哮吼11例、到院前死亡9例、MIS-C 176例、共病5例，其中37例死亡。