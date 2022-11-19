中華航空積極推動企業永續發展，身體力行，維護海岸環境，今 (19) 日由資深副總經理賴銘輝帶隊，號召 300 名集團員工及家眷，大手攜小手前往桃園竹圍漁港淨灘，總計清除約 198 公斤各式瓶罐、塑膠袋與大件網具等海洋廢棄物，以實際行動響應珍愛地球的精神。

華航自 2011 年起，每年舉辦淨灘活動，去年受到新冠疫情影響，改以線上課程取代，學習安全淨灘，除鼓勵「撿」垃圾清除海洋廢棄物外，致力倡導生活中「減」垃圾，才是落實環境保護最重要的環節，從活動中讓員工獲得更多海洋環境教育的知識，十餘年來統計有近三千人次參與這項愛地球活動。

華航長期致力環境保育及社會公益，秉持回饋鄉里、關懷弱勢及社會的精神，響應桃園市生態城市造林計畫，認養文化地標「橫山書法藝術公園」，種植上百株高碳吸附能力的樹種，以實際的植樹行動，營造城市綠環境，維持永續地貌。華航響應環保署綠色辦公倡議、推動綠建築及園區綠化工作，也提供旅客環保旅程 (ECO TRAVEL) ，鼓勵參與碳抵換計畫，透過資助全球植林保育行動等友善環境專案，實現碳中和或零碳排放旅程。

華航為台灣第一家導入 ISO 14001、ISO 50001 及 ISO14064-1 的航空運輸業，每年通過第三方公正查驗與認證，善盡航空業社會責任；也是台灣運輸業首家、率先簽署發布「森林暨生物多樣性保育承諾」的企業。

華航2021 年起陸續引進 A321neo 新型窄體客機，減少 15-20％ 燃油消耗，亦可減少達 75％ 噪音足跡及 50％ 氮氧化物 NOx 排放；今年亦榮獲「國家企業環保獎」巨擘獎，為國內運輸服務業唯一獲獎企業，展現落實環境友善，履行永續經營的決心。