民進黨苗栗縣長候選人徐定禎19日邀請基隆市長林右昌赴苗栗，舉辦「用守護家鄉的心情，一起改變苗栗」對談，會後林右昌陪同徐定禎在苗栗市以車隊掃街。林右昌在對談中除分享基隆市的施政經驗外，也呼籲苗栗鄉親集中選票、外地遊子返鄉投票，共同改變苗栗的未來。徐定禎也回應，林右昌的基隆經驗讓人印象深刻，未來苗栗必須向林右昌多加學習。

徐定禎表示，苗栗好山好水，有漂亮的客家茶園、碧藍清澈的海岸，而且日夜景兼具，具有非常好的觀光潛力。但是很可惜，苗栗的美景在黑金勢力參與砂石業，非法開採砂石、墾伐山坡地，好山好水被破壞，苗栗成了砂石王國。為此徐定禎宣誓，當選後將會整頓非法開採砂石的不肖業者，保護苗栗的觀光資源。

徐定禎指出，過去時常到基隆與當地社團交流，在林右昌執政前的基隆街道髒亂，垃圾亂丟又有臭味瀰漫，但是在林右昌執政下基隆徹底進化，市容變美了，人潮也變多了，林右昌藉文化、地景、美食行銷基隆，都很值得苗栗效法學習。因此當選後將會以苗栗的天然景觀、人文地景、歷史古蹟來行銷苗栗，讓苗栗成為具備文化特色、觀光名勝的新苗栗。除此之外，也將會與中央展開大合作大建設，要效法林右昌的經驗，讓苗栗做出改變，也讓苗栗鄉能夠走路有風。

林右昌表示，在2014年當選以前，苗栗和基隆是難兄難弟，苗栗的財政負債比例第一名，基隆市則是第三名，但是在他上任後的第1年隨即編列預算還債，並在8年減債40％。林右昌向徐定禎分享，能夠迅速還債的原因在於執政的能力和執政的態度，具體做法就是零基預算的觀念以及執行具體可行的計畫，才能讓預算有餘裕。

除此之外，林右昌也向徐定禎分享基隆的建設經驗，包含基隆市港再生標竿計畫、基隆塔、正濱漁港等，只要透過有創意的策略，最破落的地方也能變成最有希望最的場域。林右昌也在會中鼓勵苗栗鄉親，選對人，會做事，四年可以改變一座城市。林右昌做得到、徐定禎也一定做得到，呼籲在地的鄉親要有信心，在外打拼的遊子要返鄉投票，因為這一票可以改變苗栗的未來。