BWF超級300系列的澳洲羽球公開賽今天進行各組4強賽，台灣女雙組合李佳馨／鄧淳薰先以15比21、17比21不敵第6種子的中國大陸組合張殊賢／鄭雨，也讓李哲輝／楊博軒成為唯一台將希望，不過兩人在決勝局浪費2個賽末點機會，最終以21比12、21比23、22比24敗給歐烜屹／劉雨辰。

女雙世界排名第46的李佳馨／鄧淳薰昨天在8強賽上演驚奇，拍落曾在世錦賽完成2連霸的日本組合永原和可那／松本麻佑、挺進4強，今天則是首度與張殊賢／鄭雨交手，首局2比2後被對手打出一波8比1攻勢，但「李鄧配」仍不輕言放棄，一度追到2分差。

先讓出首局後，李佳馨／鄧淳薰在次局與對手展開激烈拉鋸，一度取得12比8領先，但因失誤過多被對手追上，最後拚戰42分鐘後落敗，無緣挺進冠軍戰，但仍創下兩人合拍以來在超級300賽事的最佳成績。

而在李佳馨／鄧淳薰，台將僅存希望只剩男雙李哲輝／楊博軒，首局前段戰況拉鋸，11平後「李楊配」打出一波10比1攻勢先下一城。次局戰況同樣膠著，李哲輝／楊博軒雖然化解對手3個局末點並打進「丟士」，但仍讓對手成功兌現，扳平戰局。

決勝局戰況更是激烈，雙方更是11度戰成平手，李哲輝／楊博軒曾2度握有賽末點機會但都遭對手化解，他們也曾化解對手2次賽末點機會，可惜最終氣力放盡，與對手鏖戰63分鐘後落敗。