陳福海也以監察院「K-Bike 採購糾正案」調查報告，質疑時任觀光處長的楊鎮浯是否知情或曾授意(于家麒攝)

選戰進入倒數最後1周，「浯海大戰」再度過招！無黨籍金門縣長候選人陳福海今(19)日上午再開記者會指出，楊陣營日前利用監察院「東北試釀案」調查報告，質疑他說謊並要求退選是移花接木的手法，而且「東北試釀」是過去式，楊鎮浯應對現在進行式的「天福案」向鄉親交代清楚；楊陣營則回應「天福案」之前都已多次說清楚，陳福海故意開記者會作秀、打烏賊抹黑戰，不再隨之起舞。

陳福海指出，2016年10月20日所召開的金門縣政府政策小組第65次會議紀錄之「為因應未來兩岸合作上更為緊密及市場的開拓，請金酒公司審慎評估大陸東北設廠的可行性，並於一個月內提出」的結論，乃是依據2015年6月14日金門縣議會第六屆第一次會議10位議員「建請金門酒廠於大陸選址設廠」通過的議案執行，哪來「陳福海本人一直否認知情或曾授意」之說？

陳福海說，當年「東北試釀案」在議員開始質詢的第一時間就立即指示政風處「主動」移請檢調單位辦理，如依楊陣營所稱係依據監察院調查報告，那監察院「K-Bike 採購糾正案」調查報告中所指「投標公告前九天設立、300萬資本額的公司，竟然逆轉序位之結果，打敗資本額27億多的高捷公司」案，時任觀光處長的楊鎮浯是否知情或曾授意？

陳福海表示，日前在公辦政見會中公開承諾，如個人在「競選過程中或未來當選後」如因東北試釀案件不法遭起訴，在「起訴當日將立即辭掉縣長職務以示負責」的承諾書親自簽名，也邀請楊鎮浯簽署「遭縣民質疑的董楊童主題酒圖利及天福秘密合約等疑雲案件，如有不法遭起訴一樣要辭職下台」的公開承諾，但楊鎮浯至今未回應鄉親所關切的政治人物「清廉」之承諾。

陳福海說，天福疑案「十年密約、無履約量、無違約金、無保證金」，鄉親一直都想知道是否涉及出賣金酒？掏空金酒？但楊團隊一直閃避此核心問題。

陳福海最後表示，成立「廉政委員會」是楊鎮浯於上屆選舉時的首要政見，至今已跳票，政府資訊是公開透明的，他宣示如果當選，天福密約，立即解密！要還給鄉親一個真相。

對此，楊鎮浯競選總部表示，天福合作案是成功的商業合作案，無論是紙本文宣、直播、政見發表說明會，之前都已經清楚說明，相信鄉親都應該充分了解，而且做出來的營業額成績已說明一切。

楊辦說明，天福合作案和過去經銷商合作模式不同，自不能以經銷商履約量、違約金、保證金等標準來看，且合約中已經有保護金酒權益相關違約規範，對手選擇不看不聽，故意要再開記者會作秀、打烏賊抹黑戰，不再隨之起舞。倘若，陳福海對天福合作案的緊追不捨，是想藉由此案來掩蓋他東北試釀案的惡行，並企圖轉移鄉親注意力，絕對是大大低估了鄉親的智商與智慧！

至於K-bike案，楊辦表示此事更是貽笑大方，是潑糞和硬扣帽子。楊辦說，2014年9月1日時楊鎮浯辭職。依據監察院報告，觀光處於2014年11月3日簽以「準用最有利標」方式辦理招標，是時任副縣長吳友欽於11月25日批准辦評審，以及相關長官勾選評選委員。12月23日開資格標審查，12月25日陳福海就任縣長，12月27日開評選會，評選結果「偉華公司」為第一優勝廠商，會議紀錄由時已就任的觀光處長王中聖決行。楊辦也質疑該案在陳福海縣長任內評選決定，是否知情或曾授意？還請陳福海速向鄉親說清楚。