雲林縣政府打造全方位友善城市，虎尾鎮「汪星人運動公園」啟用。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府打造全方位友善城市，虎尾鎮「汪星人運動公園」啟用。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣為落實動物福利並提供毛孩們有更多獨立休憩空間，持續尋求各公所現有公園或綠地合作規畫建置「寵物公園」可行性評估，縣內首座設有安全圍籬區的寵物公園虎尾鎮「汪星人運動公園」本月5日正式啟用，雲林縣長張麗善、虎尾鎮長丁學忠、鎮代會主席林嘉弘等人共同揭牌，邀請民眾帶著家中毛孩們到園體驗毛孩專屬運動空間，享受自由奔跑暢快感。

張麗善表示，雲林縣這幾年在友善動物方面做了很多政策，除了推動三合一植入晶片、狂犬疫苗施打及節育外，流浪狗部份也推行結紮，成效數量突破以前的2倍達6000隻以上，更積極找地尋求適合的空間，希望打造寵物友善公園。

張麗善說，非常感謝丁學忠鎮長所帶領的公所團隊，以及林嘉弘主席帶領的代表會團隊，還有里長里民們的全力支持，促成友善愛護毛小孩的寵物公園。很多飼主帶心愛的毛小孩，在縣內首座設有安全圍籬區的寵物公園內，透過各項運動設施跑跑跳跳，飼主也可以很安心，我們正逐步打造雲林成為人群、寵物、環境全方位友善的城市。

丁學忠指出，虎尾鎮公所積極盤點鎮內的空間，打造「汪星人運動公園」，讓飼主能帶毛小孩來放電，這裡設置2道安全門，長管型穿越涵管、跑跳輪型道、波浪棧道、原始泥草地供毛孩無限制奔玩，園區內原生種植的落羽松提供毛孩及飼主休息時遮蔭空間。

丁學忠提到，公園內並規畫了友善狗便撿便袋及園外清洗池供民眾利用，透過夜間定時照明加裝，更增加附近居民晚上使用的便利性，請民眾多加運用，也籲請飼主養成「遛狗不留便」的好習慣，我們貼心提供狗便袋，希望飼主把毛小孩的便便帶走，維持環境整潔。

童姓飼主說，「汪星人運動公園」真的很棒很安全，有鐵門不用擔心狗狗跑去馬路，也不用擔心路人被狗嚇到，狗狗可以安全且自由自在跑跳，不會影響到別人。

縣防疫所所長廖培志呼籲，公園用地取得及設施建置不易，敬請民眾共同維護公共空間，與毛孩同樂期間，飼主務必長伴左右，注意狗群間互動狀況，避免發生動物爭鬥互咬情事，善盡飼主管理責任。也提醒民眾應為家中犬貓完成寵物登記、絕育，每年定期施打狂犬病疫苗，健全人與動物權利及福利，建構共生共榮的友善社會。