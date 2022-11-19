台中市客委會與陽明交大客家文化學院簽署MOU。（台中市客委會提供／陳淑娥台中傳真）

台中市長期推動客家事務，不斷精進創新，積極與產、學界及民間團體合作，客委會主委江俊龍與陽明交通大學客家文化學院長黃紹恆18日簽訂官學合作意向書，盼藉學界與地方政府攜手合作，培植優秀青年。

市府客委會主委江俊龍指出，台中市山城區為原客多元族群人文薈萃之地，在地學子卻常苦於離校太遠而難圓進修之夢，市府今年正式啟用「台中客家樂活園區」，更於其中建立「山城客庄傳習中心」，盼透過這次合作意向書簽訂，未來各大學院或研究所可設點開課、廣開學程，造福市民。

此外，市府近年更盤點都會客家文化軸線，盼藉陽明交通大學學術量能，打造台中多元族群研究基礎，開拓歷史文化研究的面向和族群經濟。

陽明交通大學客家文化學院長黃紹恆指出，客家學院一直以跨出學院系所象牙塔，積極和各地客家社群、機關訂定政策合作為目標，透過各種跨界合作方式，讓學術在地化，進而國際化。陽明交大也有許多台中學子，針對山城鄉親對客家研究需求，也在山城區建立一個學術研究據點願景；期待未來合作，讓學術單位與政府機關可各取所長、補其所短，做出更大貢獻。

市府客委會表示，為挖掘台中深層豐富的客家文化，市府客委會首度與交大客家文化學院簽署官學合作意向書，根據遠見雜誌「2022年國內大學聲望調查」顯示，陽明交通大學於綜合大學排行榜中排名第三，更在2021年經各大學校長互評為「未來十年最具潛力大學」。其客家文化學院在具日本東京大學經濟學及客家族群文化研究史背景的黃紹恆院長帶領下，積極連結產、官、學界的跨界資源，以達資源共享目的。

市府客委會也盼藉注入客家學院青年學子智識力，合作建置語言、歷史、人才、文物等大型資料庫，透過辦理學術研討及成果發表等活動，傳揚台中市客家文化力，厚植資源、孕育專業人才，期許未來開拓一條離鄉青年留鄉深耕的康莊大道。

台中市長期推動客家事務，不斷精進創新，積極與產、學界及民間團體合作，開辦各項客語傳承課程、客家學術文化研討會議、客庄文化保存調研計畫、展演客庄藝文活動等；更運用傳統或既有空間，活化打造客家文化人才培育及文化傳習基地。