選前黃金周末，台南市長黃偉哲上午於大北門區展開車隊掃街。(黃偉哲競總提供／曹婷婷台南傳真)

選前最後一個周末，拚連任的台南市長黃偉哲今天馬不停蹄車隊掃街，上午於大北門區車隊遊行，下午轉往永康區車隊掃街，投票前最後1場萬人造勢明下午在麻豆登場。國民黨市長候選人謝龍介今明繼續跑基層衝刺，重頭戲是21日合體前高雄市長韓國瑜等人的募款餐會，目前已募集300桌，力拚逆轉勝。

黃偉哲競選總部指出，選前最大一場競選造勢就是明天的麻豆區造勢活動，包括屏東縣長潘孟安、台南前縣長陳唐山及台南市6名立委將輪番為黃偉哲站台造勢。而原本沒有規畫選前之夜，也決定25日下午6點半到9點於競選總部辦理音樂會，不會特別邀請大咖，採溫馨形式在選前凝聚支持者的心，黃偉哲當晚8點也將到場致詞。

謝龍介的黃金周末則持續勤跑基層，今天上午到婦女會等單位拜票，明天下午將出席安南區市議員候選人童小芸的搶救大會，他強調，選前持續一步一腳印，拜票爭取鄉親支持，重頭戲則放在21日晚間第2場募款餐會，當晚6時30分到9時於花園夜市辦桌，每張餐券1000元，目前已募集300桌。

謝龍介說，當晚包括前總統馬英九、前高雄市長韓國瑜、國民黨主席朱立倫、立委江啟臣、媒體人趙少康等人都將出席力挺，凝聚支持者力拚翻轉台南的決心。