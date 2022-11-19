儘管已經提前鎖定4強門票，塞爾維亞球星喬柯維奇（Novak Djokovic）在義大利杜林進行的ATP年終總決賽小組賽最終戰仍全力搶勝，他以6比3、6比7（5比7）、7比6（7比2）辛苦拍落俄羅斯麥維德夫（Daniil Medvedev)），3連勝挺進4強，接下來將與美國弗里茲（Taylor Fritz）爭決賽門票。

喬帥在小組賽前2戰分別拍落希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）、俄國盧布列夫（Andrey Rublev），2連勝提前鎖定4強門票，儘管今天小組賽最終戰已無關晉級，一度還打到體能出狀況，但仍是全力搶勝。

「今天我遇到最偉大的對手之一，這場比賽非常重要，儘管我已經取得晉級資格，我真的非常想贏。」在與麥維德夫大戰3小時11分鐘後喬帥說道，「我知道這是他本季最後一場比賽，他不想以失敗告終，第三盤我身體狀況不佳，掙扎了很多，好在我能找到最後一點能量重新回到比賽中。他是位很了不起的球員，我非常尊重他，這次場多麼偉大的戰鬥。」

喬柯維奇接下來要與弗里茲爭奪決賽門票，距離生涯第6座、追平「瑞士特快車」費德勒 （Roger Federer）在年終賽保有的賽史紀錄只剩最後兩步。