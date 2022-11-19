國民黨新竹市長候選人林耕仁昨（19）日上網紅「館長」陳之漢的直播，暢談此次參選的政見理念。林表示，「舒適減壓，永續新竹」是他的競選主軸，他深耕新竹25年，希望把新竹打造成一個「移居、宜居、怡居」的好所在。談到網友批評沒聲量，他則強調自己跟新北市市長侯友宜一樣，主張「會做事的人，聲量不用大」；並痛批新竹市前市長林智堅、民進黨新竹市長候選人沈慧虹是「落跑二人組」，執政新竹市8年留下諸多弊端。

林耕仁今日在臉書發文表示，他昨日上館長的「誰來Talk館」直播節目，但目的不是要去踢館，而是分享這次參選新竹市長的政見理念。「舒適減壓，永續新竹」是他的競選主軸，他深耕新竹25年，希望帶給這座城市一個舒適的生活，打造新竹成為「移居、宜居、怡居」的好所在。

林耕仁坦言，很多網友常常說「林耕仁都沒有聲量」，他想分享侯友宜市長曾說過的一句話：自己和林耕仁一樣基層出身，兩人一路走來，心中只有想著一步一腳印為市民做事情，「會做事的人，聲量不用大」。林強調，自己一步一腳印，腳踏實地認真為新竹市民服務，或許聲量不夠大，但做事一定很實在。

話鋒一轉，林耕仁痛批，林智堅、沈慧虹這對「落跑二人組」，執政新竹市8年留下諸多弊端，過去新竹市許多民意代表要向市府索取資料，經常受到刁難，很多時候也拿不到資料。鴨霸傲慢的政權，造就了諸多爭議、弊端的出現。未來他若當選市長，絕對會促成府會和諧，永遠站在市民的身邊，為這座城市打拚，為新竹市民認真服務，絕對不會因一己之私，而耽誤整座城市的發展。