馮薇之（左起）、宋燕旻、莊惠琪將一起瘋世足。（華視提供）

華視主播宋燕旻今（19日）將與導演老公柯孟融一同走上第59屆金馬獎星光大道，她說這是她第一次走三金的星光大道，期待由老公執導的電影《咒》能拿下多項大獎，她過去曾說如果另一半電影大賣，就準備解凍卵子，只是因為她患有甲狀腺亢進，目前有服藥控制，擔心對胎兒產生影響，未來將視身體狀況再做打算；宋燕旻笑說因為服用甲狀腺亢進的藥物，造成代謝變差，這1年來已經胖了6公斤，「我老公已經欣然接受胖胖的我，他說只要身體健康就好了。」

「2022 FIFA卡達世界盃™」正式開踢，華視推出「2022世足看華視」零時差Live轉播32強，共22場精彩賽事，4位美女主播宋燕旻、莊惠琪、馮薇之與王乃伃將陪足球迷一起瘋世足；一聊起世足，4人就有說不停的話，宋燕旻坦言最喜歡的足球明星，還是已經退役的「貝克漢」(David Beckham)，笑說：「貝克漢越老越帥，現任球星還沒有人超越他」，回歸到今年參賽球星上，宋燕旻表示看過「梅西」(Lionel Messi)老婆的實境秀，從節目中的互動中對他頗有好感。

王乃伃也認為「梅西」是一個暖心的人，表時曾看過一個網路影片，當時一名國外記者訪問時，問「梅西」說有沒有戴記者的媽媽親手做給他的幸福環，沒想到「梅西」立馬就秀出了戴在腳上的幸運環，讓王乃伃看了直呼他「人品滿分」! 期望他能如願為自己國家拿下大力神盃。

莊惠琪則表示過去世足賽事都會小追一下，回憶到小時候在家裡唯一能熬夜的機會，就是和親戚一起熬夜看世足，笑說：「晚上和親戚朋友一起追世足滿熱血的，還可以順便吃消夜。」她透露自己同樣很欣賞「梅西」，上一屆世足還特別買了阿根廷的球衣來穿，發臉書力挺阿根廷隊，沒想到他們很快就被淘汰了，讓她開玩笑說：「我可能是『反指標』，所以這一屆我就把支持的隊放心裡，不要說出來好了!」主播馮薇之則是認為「C羅」(Critiano Ronaldo) 很帥，是她比較會關注的球星，她也回憶到2014年世足，人在德國的她和朋友一起在運動餐廳看球賽，平時沒有看運動賽事的她也被現場球迷們的熱情感染，讓她十分難忘。