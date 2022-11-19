黃荷娜為南韓知名企業「南陽乳業」創辦人的外孫女，2016年與朴有天傳出熱戀後瞬間爆紅，驚人的身家背景也一併被挖出。豈料，後續竟傳出她吸毒被捕的消息。且她沉溺於毒品中無法自拔，於緩刑期間再次被抓包入獄。直到看見身體因為毒品而變得傷痕累累的模樣，才終於痛改前非，決心戒毒。

黃荷娜與朴有天過去在男方傳出醜聞後爆出相戀交往，在2017年，兩人的感情已經發展到論及婚嫁的地步，更公開表明將在9月份結婚。豈料，時至9月，兩人的婚禮遲遲未有消息，分手傳聞因此鬧得沸沸揚揚。隨後，黃荷娜爆出吸毒消息，更牽扯到朴有天身上，使男方的形象跌落谷底，近年在韓國復出無望，不得不前往東南亞重新發展。

第一次因吸毒被捕時。黃荷娜僅被判緩刑而未入獄，但她惡習難改，不久後再次染毒，因而被判入獄服刑，直到10月份才出獄。近日，她接受電視台的訪問問到吸毒一事，她首度痛苦表示：「（毒品）很危險，會損傷皮膚、牙齒。我之前在某瞬間看向鏡子時，被嚇到，想說『我怎麼會長這樣』，發現自己頭髮掉了很多，連身上也留下很多傷疤。」她在影片中將身上的衣褲拉開，可見到手臂以及腳上滿佈因為染毒而產生的疤痕，再次感嘆吸毒的後遺症相當可怕。

毒品對身體的危害相當可怕。（示意圖／shutterstock）

此外，黃荷娜也坦承：「很後悔吸毒，對於周遭的所有人和自己都感到很抱歉，沒能好好珍惜自己」，以自身的例子向觀眾們告誡毒品的危害。引起網友共鳴，影片播出後紛紛留言感嘆：「早知如此，當初又何必要復吸呢」、「希望能說到做到，克服毒品」、「我不同情吸毒者，但同情他們的家人和孩子。」

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