台南市長黃偉哲（右）與民進黨台南市議員候選人蔡秋蘭一起站上吉普車，從學甲慈濟宮出發拜票。（程炳璋攝）

台南市長黃偉哲（右）與台南市議員候選人蔡秋蘭一起在學甲區拜票。（程炳璋攝）

台南市學甲區謝財旺議員服務處槍擊案發生後，謝接棒參選的女兒謝舒凡19日首度車隊繞行學甲、北門與將軍區，在警力維護下，全程未穿防彈衣拜票。台南市長黃偉哲同日搭配黨籍市議員候選人蔡秋蘭在學甲車隊遊行，黃希望台灣社會不要再發生任何選舉暴力。

謝舒凡在槍擊案後9天首度車隊遊行拜票，車隊從競選服務處出發，先到學甲慈濟宮廣場整隊，首站繞行學甲菜市場，她堅持未穿防彈背心，在警車維護下，車隊一整天行經學甲、北門與將軍區，沿路到各大廟參拜。

謝舒凡陣營計畫20日車隊再到佳里、七股與西港區拜票，她不願多談槍擊案，服務處幹部稱一切依照平常行程走，不會受槍擊案影響，警方不僅派警員加強服務處維安工作，遊行時更派警車隨行。

黃偉哲競選車隊19日從學甲慈濟宮出發，卻與謝舒凡車隊錯開時段未一同造勢，黃偉哲與蔡秋蘭一起站上吉普車，繞行學甲、北門與佳里區。

黃偉哲強調台灣不該是一辦選舉就發生暴力血腥事件的國家，台灣社會都希望不要發生任何選舉暴力。

黃偉哲19日與蔡秋蘭同車拜票，他表示選前黃金周，各候選人都清楚在哪區需要加強，可選擇獨自或跟市長一起拜票，爭取最有利的方式勝選。

台南市長候選人19日舉辦第2場政見發表會，黃偉哲表示第1場政見會時，自己顯然成為各候選人攻擊「箭靶」，希望大家把政見講清楚，不要只會在政見會上攻擊別人，選民不一定買單。