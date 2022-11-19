破萬名民眾到場參與遊行。（楊舒婷攝）

也有許多同性伴侶一起到場支持。（楊舒婷攝）

青年局發放的結婚書約也受到民眾喜愛。（楊舒婷攝）

睽違2年的高雄同志大遊行19日盛大回歸，為了響應此次盛事，市政府18日將駁二藝術特區，象徵平權的彩虹地景重新清洗，並粉刷上新塗料；更於晚間在高雄流行音樂中心，亮起彩虹色系的光雕；高雄市青年局也在場發放150份的結婚書約，局長張以理親自參與遊行。

第13屆高雄同志大遊行在鹽埕區盛大開走，現場超過萬名民眾參與遊行，也有許多變裝皇后以媽祖婆、皇后、功夫小妹等裝扮參與盛事。高雄市政府也積極替遊行做準備，昨日文化局先將褪色的知名地標「彩虹地景」重新粉刷，晚間高流也以絢爛的光雕當作遊行的開場秀。

同志大遊行總召跩姬表示，今年以「無體之愛」做主題，是希望每個人都能尊重彼此的身體，也可以看見他人的身體需求，在彼此之間找到愛是什麼；今年經歷疫情之後，大家對於身體的議題都相當看重，民眾可以從中交流該如何照顧自己與他人的身體，相信今日到場的民眾都能深深感受。

跩姬說明，現在隨著台灣國際開放，相當歡迎國外遊客一起參與高雄同志大遊行，雖然是以高雄區域命名，但希望全國、全球的民眾都可以一起參與高雄在地化的盛會。今年遊行準備了近10場的表演，除了變裝皇后外，也邀請多位歌手演唱，讓大家一起來支持南部的同志盛會。

高雄市青年局對於推動婚姻平權也不遺於力，特別在市集的攤位準備了150份結婚書約，民眾只要與伴侶比出愛心手勢，拍照打卡上傳社群軟體，並標記高雄市政府青年局，就可以獲得結婚書約禮盒。

青年局長張以理表示，這次在同志大遊行發放的結婚書約，是特別為了今年改造20處的結婚背板設計的，這次的書約也有別於以往的結婚書約，書約上除了民法合意結婚的條款，還特別加上適用於同婚的法規選項，希望參與遊行的同志們都可以使用。

青年局說明，結婚書約禮盒內部不只有書約部分，設計師李君慈還特別設計了泡泡糖吊卡玩具，概念是以動物的形象擬人與去性別化，並以泡泡糖濃情密意、膩在一起的意象做設計；禮盒當中的購物袋也代表著能夠與伴侶一起出門購物，作為日常生活的象徵。