憨厚直男「團團」（左）只顧著吃蘋果。 （圖／翻攝自台北市動物園）

再見了！「團團」下午1點48分心跳停止 動物園曝「含淚放手」原因 @中時新聞網 ​

大貓熊「團團」今天下午1點48分病逝，讓許多粉絲相當不捨，不少人回顧起「團團」過去憨直可愛的模樣，2015年團團的「超級大直男」行為，曾惹怒欲求不滿的老婆「圓圓」，原來憨厚的「團團」面對發情中的「圓圓」，竟然完全只顧著吃蘋果，爆笑畫面曝光，讓不少人會心一笑。

大貓熊「圓圓」開始發情時，會頻頻發出羊叫聲、不安的來回走動，靠在「團團」柵欄邊磨蹭、躺著也扭來扭去無法安寧，甚至還想把自己擠進去喝水用的水盆來降溫；當保育員以長竹竿輕輕碰觸「圓圓」的臀部時，「圓圓」立刻站定舉起尾巴，表示已經為自然交配做好了準備。

而動物園的保育員也曾試圖充當月老，希望「團團」和「圓圓」能自然交配，怎料憨厚的大直男「團團」卻毫無反應，即便「圓圓」主動舉起尾巴來暗示，但「團團」的注意力卻都放在周邊做為安全防線小物的蘋果與竹筍等美食上面，讓人再次見識到「團團就是個大吃貨！」

最後「圓圓」累到沒耐性，戰火一觸即發，保育員只好趕緊把「團團」引開。雖然自然交配這招沒成功，不過，後來改採人工採精與授精以後，「圓圓」也順利懷上寶寶，先後在2014年與2020年生下女兒「圓仔」和「圓寶」。