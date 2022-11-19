政商檢警赴招待所風波未歇，18日又有爆料指前警政署主秘鍾國文也曾到過88會館，但其實該訊息已是陳年舊料，警政署表示會再調查，警專回應表示，此案當年已調查過，鍾並不認識老闆郭哲敏、林秉文，以為是刑事局同仁的餐會。

警政署表示，2020年4月某周刊報導前主任秘書、現警察專科學校校長鍾國文等人，在2018年10月23日曾到信義區私人招待所，警政署當時調查，鍾當日是下班後攜眷前往，參加刑事局同仁餐敘，該處為私人會館性質，專門出租給不特定人士舉辦餐敘和聯誼使用，且2019年及2020年亦無接獲檢舉色情營業或涉及員警風紀案件。

警專聲明表示，此案當年警政署早已調查，且查無不法，當時擔任警政署主任秘書的校長鍾國文，並不認識郭、林兩人，鍾當時以為是刑事局聚餐，因為在場的全部都是警察，費用方面也認為刑事局公務餐費報銷，對此警政署則強調，全案會再重新調查。