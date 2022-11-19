民進黨苗栗縣長候選人徐定禎表示，他的臉書近兩日被大量帳號攻擊，數量已超過一般貼文的10倍，讓他懷疑這就是所謂的「網軍出征」。徐質疑，國民黨莫非為了勝選什麼招數都要用，就連他的支持者們都慘遭毒手，但他們絕對不會被擊倒；他希望國民黨候選人謝福弘自己來看看，其支持者已成「弘衛兵」，並請國民黨停止網軍攻擊，回歸正常選舉。

徐定禎今（19）日在臉書發文表示，他的臉書這兩天被大量帳號攻擊，數量已經超過一般貼文的10倍，不尋常的數字讓他懷疑這就是所謂「網軍出征」

徐定禎指出，這些帳號無非留些「綠共」、「下架民進黨」的發言，讓人不勝唏噓，國民黨為了勝選什麼招數都要用嗎？甚至連為他加油的支持者也慘遭網軍毒手，他感到痛心，但他們不會被擊倒。

對此，徐定禎喊話：「國民黨謝福弘，來看看吧，來看看這些蝗蟲過境的留言帳號，苗栗要變成『弘衛兵治國』嗎？」更直言：「請國民黨停止網軍攻擊，回歸正常選舉！謝福弘候選人，你的支持者變成『弘衛兵』？」徐也痛批，國民黨不倒，苗栗不會好；國民黨可以群起出征他，但他會堅持到底、戰到最後一刻，「苗栗要下架的是執政72年的國民黨！」