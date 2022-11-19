蘇貞昌直呼「沒有人蓋房子蓋到一半臨時換師傅」，盼鄉親票投鄭運鵬讓鄭文燦的團隊能無縫接軌。（陳夢茹攝）

進入選前黃金周，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今合體行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦至八德元聖宮舉辦「廟口開講」。蘇貞昌向鄉親呼籲，蓋房子不能臨時換師傅，要讓鄭文燦的團隊無縫接軌交棒給鄭運鵬；鄭文燦則說，自己做了一半的政策與工程需要有人接棒完成，盼能「鄭市長」交棒給「鄭市長」。

鄭文燦細數近年來八德的改變，直呼自己做了一半的政策與工程需有人接棒完成另一半，民進黨推出的鄭運鵬不僅與在地有連結，做事更是有魄力，並且願意傾聽在地的聲音，已把工作清單與鄭運鵬交接，希望「鄭市長」交棒給「鄭市長」。他話鋒一轉批評對手國民黨桃園市長候選人張善政，來桃園參選5個月，不只政策空洞，對桃園更是不了解，把桃園說的沒有一處好。

鄭運鵬笑說，自己這3個月以來跑了上千場活動，聲音都喊啞了，麥克風拿起來講話都會被誤認是行政院長蘇貞昌。他表示，鄭文燦不只是八德的子弟，還是建設桃園的推手，大家都說鄭文燦是鋼鐵人，1天當3天用、1人當5人用，他也承諾若未來當選，會3步當成1步跑，讓桃園進步要更快，另也向鄉親承諾，未來要蓋1座市立兒童樂園，讓親子出遊不用再跑台北，敬老卡愛心卡的800點數將提升至1000點，未來預計新增折抵觀光工廠門票、坐台鐵，建設要大、政策要細。

鄭運鵬諷刺說道，張善政的好兄弟前高雄市長韓國瑜，4年前的高雄跟現在的桃園一樣，韓國瑜當時整天在罵高雄，張善政現在整天在罵桃園，當時高雄是市政第1名的城市，但自從韓國瑜當選後直接大幅滑落，高雄市長陳其邁補選上任後，2年當4年用，翻轉先前滑落的政績，希望鄉親把鄭運鵬當成鄭文燦的第3任，讓鄭文燦可以放心去中央繼續照顧桃園。

蘇貞昌表示，鄭文燦在桃園的好成績，讓蔡英文總統在2次大選中，八德區支持率都有過半，這次桃園要選出1個可以讓地方發展得更好的新市長。「蓋房子有人在臨時換師傅的嗎？」蘇貞昌直呼，鄭文燦的政策，只有鄭文燦的團隊能夠無縫接軌，也只有鄭運鵬能接棒，鄭運鵬過去曾在中央黨部當過一級主管，擔任立法委員的期間更被選出當領頭的幹事長，做人做事都獲得肯定，相信一定能勝任桃園市長的職位。