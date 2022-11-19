南一、康軒與翰林3家教科書出版社編妥的國小5年級社會課本，首度一同被國教院退回並要求重編，書商苦不堪言，擔憂此舉將嚴重影響出版時程，拋出盼與國教院溝通的訊息，迄今卻未收到相關通知。意即官方強制改書成命不會收回。國教院教科書研究中心主任朱美珍表示，只要書商按照院方規畫進度來走，一定不會影響出書時間。

上周傳出3大教科書商已完成編纂的國小5年級上下冊社會課本，因內容不符合台獨史觀而被退書，當時出版社均向媒體反映，國教院來函的改書指示不明，不知該如何調整內容。康軒出版社發言人許牧民提到，希望能與國教院再度溝通，盼不要再度啟動改書大工程，否則恐將影響出書進度，憂心學童屆時很可能因此無書可用。

朱美珍回應，國教院審查教科書是依照108課綱的課程統整概念來進行，現在已經到了111年，出版社卻還是依照過去方式編書，忽略課綱重視素養導等要求。

朱美珍提到，同時在內容部分，審查委員更發現，3家出版社的國小5年級的社會教材與國小4年級、國中1年級的社會教科書「高度重疊」，考量到版面有限，也希望學子學習不要重複，才會要求重編。

朱美珍指出，對於改書的指引，在判定重編之前，院方都有提供書商很具體的審查意見，相關法規也規定要求重編前，審查委員必須與書局還有編輯團隊討論，此後書商的總窗口也來回與國教院聯繫多次，最近一次便在11月初，雙方又有再見過面，所以完全沒有拒絕溝通的情況，「爆出這樣新聞，我們都很訝異！」

至於書商擔憂如今被要求改書，出書恐來不及。朱美珍說，出版社改書作業目前還停留在「排次」階段，但院方都已把時間安排妥當，相關時程進度也都與書商說清楚，出版社只要按照規畫，最慢在明年1月把改好的教科書送進來、2月密集開會討論，絕對不會延遲出版書籍時間。

而就外界普遍認為，被強制退書並要求重編的原因，在於社會科內容必須台獨史觀，相關指令乃是得服從蔡政府的「去中國化」政策。對此朱美珍強調，完全沒有這件事，之所以改書，是希望課程符合108課綱的特色，並引導學童進行探究式學習，跳脫傳統的編年史或通史方式來學習歷史，改以當代重要特色、人物來掌握時代變遷。

朱美珍也說，千萬不要低估孩子的學習能力。研究顯示，國小學童進行專題式學習是沒有問題的，因此在幼時採取全人式學習，之後能夠快速有效掌握自己喜歡哪些科目，以利未來在求學階段做到分流與多元發展。

而對於近期傳出前教育部主秘莊國榮高度介入國教政策，更是主導本次退書命令的幕後黑手，朱美珍嚴正否認，強調教科書審查是官方授權組成的專業團隊，莊國榮並非審定委員，與國教院的教科書業務完全無關。