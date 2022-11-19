南一、康軒與翰林3家教科書出版社編妥的國小5年級社會課本，首度一同被退書，外界認為此舉目的乃是為了符合蔡政府的「去中國化」政策，背後的「影武者」則劍指台獨立場鮮明的前教育部主秘莊國榮。立委李德維表示，教育政策的優先考量應以孩子學習為主，實在不希望看到這樣的事情發生，教文會下周四也將這起議題列為專報，邀教育部長潘文忠說明。

對於這回書商被惡整，圈內人一致認為就是莊國榮在背後搞鬼。據了解，國教院舉行課綱等相關會議時，幾乎都看得到莊國榮的身影，他更會越權發言，在現場頤指氣使，直接評論高中老師或課審委員的意見。但因為他是潘文忠的政治依靠，更是許多教育政策的幕後黑手，權力之大，因此所有人都敢怒不敢言。

李德維說，教育政策的規畫不應以意識形態為主，重點還是在學子本身。對於聽聞是莊國榮撐著潘文忠坐穩教育部長寶座，且對教育政策有著一定程度的影響力，「不希望看到影武者或黑手」，政策出了問題，教育部有責出來面對。

李德維也提到，3家教科書商一同被退書，情況著實罕見，為此近日他已邀集國教院院長與相關人員前來說明，院方也表明之所以退書並要求重編，在於內容要符合108課綱採取專題式編書，但國小學童不具備對歷史知識脈絡的理解能力，如此編書恐導致學習無法消化，所以引起家長與老師的高度擔憂。

李德維說，他是歷史專業出身，認為議題式的編書與教學，在理解上會出現差異性，不易學子於整體性思考。

就重新編書恐讓出書時程落後的問題，李德維指出，即便國教院不斷強調，現在退回重新編書一定來得及，但還是希望院方能從教育角度出發，讓孩子的整體歷史能有完整且多元的認識，千萬不要在課文的部分扭曲相關的社會科學知識，否則將會嚴重違背歷史真相。