民眾黨桃園市長候選人賴香伶今中午到龍潭步行拜票。（賴香伶競辦提供／蔡明亘桃園傳真）

民眾黨桃園市長候選人賴香伶今早赴復興區替區長候選人林秋霖站台拉票，中午再到龍潭步行拜票。賴表示，最後階段以行腳方式衝刺，讓民眾做出決定前更加認識她，以及她想帶給桃園的改變。她也喊話，盼市民能從過去的紛擾中沉澱下來，好好讀一下選舉公報，瞭解她們想傳達的理念。

賴香伶表示，林秋霖的行政歷練與社會公益形象優良，服務得到肯定，今在復興掃街拜票，以誠摯的心再次向大家說明政見，相信林是區長最佳人選，他們上任後會在地方與市府合作，建設這塊桃園觀光休憩重點區域，讓復興青年返鄉的夢可以實現。

賴香伶在龍潭也說，選舉最後階段以行腳方式，一步一腳印向民眾懇託，在做出最後決定前更加認識她，更瞭解她的政見，以及她們想帶給桃園的改變，台北市長、民眾黨主席柯文哲22日也會再來桃園站台助選。

賴香伶提到，許多市民會在選前閱讀選舉公報，希望大家能從過去的紛擾中沉澱下來，冷靜地看看她們的政見，畢竟桃園是年輕的城市，對市民朋友很有信心，也對市民的熱情與開放寄與厚望，會努力在最後爭取最大的支持，不辜負選民對她們的期待。