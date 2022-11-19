高雄市長陳其邁今(19)日一早到十全果菜市場拜票，並與許多支持者拍照。陳其邁也提到，有熱情老闆娘更秀出曾經和他合拍的照片，讓陳感性表示「兩年多年前，同樣的地點，同樣的你我，對城市更好的期待不變」。

陳其邁今在臉書指出，假日6:30，十全果菜市場已經熱鬧滾滾，物美價廉的蔬果，應有盡有，吸引不少市民朋友前來。陳其邁在拜票時，許多支持者上前與他拍照，其中有名熱情老闆娘拍完便快速翻她的手機相簿，並向陳其邁表示「我之前也和你合照過喔！」此舉也讓陳其邁表示「兩年多年前，同樣的地點，同樣的你我，對城市更好的期待不變」。

陳其邁也感謝不少攤商朋友送上大把的蘿蔔、蒜，深深的祝福心意，數量多到讓不少人笑稱「收到的這些，可以再擺一攤了！」陳其邁提到，好多人說這裡和便利的賣場相比，除了實在的價格，更有實在的溫度，「找個機會，來果菜市場逛逛吧！一眼望不盡的療癒，省荷包又滿足購物慾」。