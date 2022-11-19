蔡英文總統今出席「世界彰化同鄉總會第十屆第二次會員代表大會」時表示，臺灣離岸風電的風場有七成在彰化的外海，這對彰化而言，是相當好的機會。期盼臺灣未來能成為亞洲的「綠能中心」，而彰化也能成為臺灣的「綠能首都」。

她期盼，地方能跟中央一起打拚，好好建設彰化，讓臺灣未來能成為亞洲的「綠能中心」；讓彰化成為臺灣的「綠能首都」，藉此帶動全臺灣、全亞洲風電產業的發展，讓臺灣能源轉型得以成功。

總統致詞時表示，長久以來，她與彰化鄉親互動的心得就是，彰化人都很吃苦耐勞，而且經營事業有成，最重要的，大家都很團結。她每次參加彰化同鄉會的活動，都能充分感受到大家的凝聚力。

總統說，「世界彰化同鄉總會」的發展就是最好的證明。在大家的打拚下，這個大家庭已經運作26年，而且在國外的分會已經達到5個，她很開心今天能看到大家，「歡迎大家回到臺灣」。

總統認為，「互助合作、有情有義」是彰化人的精神，彰化鄉親在事業成功後，也都繼續出錢出力，貢獻自己的故鄉。就像長久以來，黃明東總會長帶領鄉親支持捐血活動，令人非常欽佩。

總統感謝大家這兩、三年來的團結防疫，因為有同鄉會發揮互助精神，照顧鄉親，臺灣才有辦法穩定疫情，讓國門開放、經濟持續成長。除了全體國人與政府齊心協力，她也要肯定在場的衛福部前部長陳時中，在疫情期間承擔許多的責任，帶領國人克服挑戰。

談及對彰化的印象，總統說，大家想到的，除了彰化人的團結、會做生意，另外就是彰化外出的人口很多。如果彰化這個地方能有自己的產業，讓年輕人可以在家鄉找到好的工作、跟家人在一起，也能吸引外地優秀的年輕人來到彰化，相信可以讓彰化變得更好、讓彰化鄉親過更好的日子。

總統表示，現在，臺灣離岸風電的風場，有七成在彰化的外海。大家如果到彰化走走，會發現有許多國外投資的風電大廠。這對彰化而言，是相當好的機會。

她說，因為風電產業代表的是一個高挑戰、高技術的產業，從業人員的報酬及薪資也較高。她希望，地方能跟中央一起打拚，好好建設彰化，期盼臺灣未來能成為亞洲的「綠能中心」，而彰化也能成為臺灣的「綠能首都」，藉此帶動全臺灣、全亞洲風電產業的發展，讓臺灣能源轉型得以成功。

總統提到，選舉即將到來，她呼籲鄉親們一定要踴躍投票，因為在民主社會，投票是身為國民的責任。其次，18歲公民權的修憲複決案需要965萬張同意票才能過關，這超過歷史上最高的得票數，是很大的一個挑戰。她希望大家都能撥空前往投票，讓修憲案能夠順利通過，也讓年輕人能夠提早參與國家大事的決策。