耗資4.5億元打造的屏東國際滑輪溜冰場，19日完工啟用。（林和生攝）

屏東國際滑輪溜冰場19日完工啟用，裡頭可容納逾1000名觀眾進場觀賽。（林和生攝）

屏東國際滑輪溜冰場完工啟用，未來可望爭取國際級賽事在此舉辦。（林和生攝）

全台首座、亞洲唯二的國際最新標準滑輪溜冰比賽場地－屏東國際滑輪溜冰場，19日上午正式啟用。

屏東縣長潘孟安表示，為持續推動屏東滑輪溜冰發展，縣府積極向教育部爭取經費，加上縣府自籌款合計約4.5億元，在屏東縣潮州鎮打造符合最新國際賽事規格的半室內拋物線型200公尺賽道溜冰場，可容納逾1000名觀眾進場觀賽。

以國際規格興建溜冰場，不僅可提升選手的訓練品質，更是國內、日本、韓國及周邊國家選手移地訓練第一選擇，且有助爭取全國性及國際級滑輪溜冰賽事至屏東舉辦。

潘孟安說，競速溜冰近年已成為屏東運動強項，曾被譽為「金庫」的潮州溜冰場，是台灣競速溜冰菁英的搖籃，培育不少頂尖選手在國際賽事奪金。

然而先前潮州溜冰場設備簡陋，露天場地致使選手訓練極受天候影響。因此，縣府以屏東國際滑輪溜冰場興建為契機，將潮州鎮打造成台灣滑輪溜冰發展的基地，除打造國際賽事規格的場地提供選手訓練外，更整合周邊發展滑輪溜冰的學校，配合屏東縣三級五區體育人才培育制度，將滑輪溜冰向下紮根，從基層培育選手並規劃完整銜接的升學管道，讓選手更可無後顧之憂地投入訓練，在賽場上大顯身手並為國爭光。

屏東縣政府特別強調，除國際級運動場館建置外，更與綠能廠商合作，在溜冰場屋頂裝設太陽能光電，除可將售電回饋金挹注於場館維護管理費用外，更可減少每年碳排1185.56噸，以實際行動支持地方及中央綠能政策。

潘孟安表示，2022屏東縣長盃全國溜冰錦標賽將於12月底在此舉行，屆時全台滑輪溜冰好手齊聚屏東同場較勁，歡迎民眾一同來為選手們加油，亦希望屏東優秀選手能為屏東再創佳績，讓屏東在國際體壇發光發熱。