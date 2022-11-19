再見了！「團團」下午1點48分心跳停止 動物園曝「含淚放手」原因 @中時新聞網 ​

台北市立大貓熊「團團」今天下午1點48分心跳停止離世，「團團」和「圓圓」在2008年來台，其實「團團」還有一個雙胞胎弟弟「美靈」鮮少人知道，而「團團」前名其實叫做「華靈」；現在「美靈」則在江西省南昌市的南昌動物園，大熊貓「美靈」生於2004年9月1日，母親是華美，父親是靈靈，雙胞胎親哥哥是「團團」，親嫂子是「圓圓」，親侄女是「圓仔」和「圓寶」。

「團團」今年18歲，等於人類的50至60歲左右，前動物園長葉傑生表示，相當遺憾，大貓熊的平均壽命約在25歲左右，「團團」腦部如果沒有病變，有機會可以再活一段時間，雖然專業團隊很用心的照顧，但可惜發現比較晚。

葉傑生說，但站在生命教育的立場，動物也有生老病死，該愛護要善盡，不幸走了會建議遺體也要留下來延續下去；動物園發言人曹先紹表示，團團過去有服用類固醇，連台北市長柯文哲也曾提過，服用類固醇會有一些病灶無法看出，過去團團一度出現穩定的狀況，可能是服用類固醇的關係。