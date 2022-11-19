清水高中為了精進學校新課綱推動內涵，18、19日兩天舉辦六校新課綱交流研習活動。（清水高中提供／陳淑娥台中傳真）

台中市立清水高中為了精進學校新課綱推動內涵，18、19日兩天於苗栗縣環境教育中心「西湖渡假村」舉辦六校新課綱交流研習活動，邀請台北市立復興高中等學校，透過分組論壇、專題講座等方式探討兩項重要議題，分別為「推動素養導向評量」及「高三學習歷程最後一哩路」，以達新課綱自發、互動、共好的理念。

開幕式由清水高中蕭建華校長主持，新社高中校長歐靜瑜、復興高中校長劉桂光、大園高中校長朱元隆、鼓山高中校長廖俞雲及台東高中校長蔡美瑤等率領學校行政及教學團隊出席。

分組論壇設定兩項最重要的議題，分別為「推動素養導向評量」及「高三學習歷程最後一哩路」。清水高中教務主任翟家甫表示，素養是新課綱最重要的內涵，如何將素養放進評量中，提升學習成效，希望聽取各校作法，作為學校推動參考；另外，高三下學期，面對新式考招，學生必須準備學習歷程自述、多元表現綜整心得及其他有利審查資料等，各校分享如何擬定具體輔導作為，提供友校參考。

會中邀請到台灣大學副教務長陳林祈蒞臨主講，主題為「高中學習歷程與大學書審：一場過去與未來對話之旅」，針對台大111年大學選才，將教授們所看到的學習歷程檔案樣態和與會人員分享，讓108課綱執行者和111大學選才推動者，進行對話。

台中市立文華高中校長黃偉立則針對高中育才及大學選才，進行綜整及對接分享，提出個人參與招聯會及校內推動升學輔導的經驗。國立暨南國際大學境外EMBA總裁班校友會理事長楊尹維則以「教育始終來自人性」為題，進行專題演講。

主辦學校清水高中校長蕭建華指出，這兩天研習，規畫來自各地高中的新課綱實務探討，看到各校努力的成果、大學選才的角度，讓高中更能聚焦未來育才的方向和目標；更重要的是，學校希望將大學資源串聯起來，成為高中推動新課綱重要夥伴，相互增能精練。