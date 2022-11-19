台茂購物中心打造了「PLAY LINE FRIENDS快閃店」，將販售包括超人氣的BT21 minini系列，以及限定版組合商品。（台茂購物中心Facebook專頁）

台茂購物中心今年的耶誕節瞄準了防彈少年團的粉絲，特別在明年1月3日前帶來了「BT21宇宙小鎮歡樂冬季趴」大型主題展，在大門口就有BT21萌萌的雪地造型迎賓，更在展區打造BT21的宇宙小鎮冬季趴，8米高的耶誕樹由眾多的BT21元素可愛裝飾，每天更有10場的雪花秀，而旁邊正是「PLAY LINE FRIENDS快閃店」，將於店內販售包括超人氣的BT21 minini系列，還有限定版組合商品，更設置了加上限定版拍貼機，讓粉絲打造與BT21的冬季美好時光。