耶誕節即將在一個月後來臨，而桃園的購物中心也陸續推出耶誕節活動，大江購物中心今年就以快樂為主題打造「聖誕歡樂馬戲團樂園」，更帶來了與應景的美食快閃市集，12月更將有由66棟手工製作的薑餅小屋及薑餅城堡組成的「耶誕薑餅城」。

大江購物中心集結了國際級Cona’s妮娜巧克力、人氣的滿滿奶酥等別具特色店家打造美食快閃市集。（大江購物中心提供）

中壢的大江購物中心在明年1月9日前帶來「耶誕歡樂馬戲團樂園」，不僅打造了豪華馬車於園區入口，營造猶如國外的濃厚耶誕氣氛，更以燈串勾勒出7米高的立體耶誕樹，以燈光的變化讓園區日與夜都有不一樣的節慶氛圍，同時還帶來了重新打造的2.5公尺的北極熊與馬戲團主題設置，另外再引進了國際級Cona’s妮娜巧克力、人氣的滿滿奶酥等別具特色店家集結的美食快閃市集，更從12月1日開始帶來北台灣最大規模、由66棟手工製作的的「耶誕薑餅城Love City」，不僅展出65棟手工薑餅屋及約1米高的耶誕城堡，還有耶誕小火車穿梭在歐洲街道，12月4日下午2點將舉辦點燈儀式及燈光秀。