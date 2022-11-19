耐斯王子大飯店第16屆耶誕心願卡活動今正式起跑，500位孩童寫下心願。（耐斯王子大飯店提供∕呂妍庭嘉義傳真）

耐斯王子大飯店第16屆耶誕心願卡活動今正式起跑，500位孩童寫下心願。（耐斯王子大飯店提供∕呂妍庭嘉義傳真）

耐斯王子大飯店第16屆耶誕心願卡活動今正式起跑，500位孩童寫下心願，看到有孩童竟然只需要2 支自動鉛筆、保暖小被，甚至棒棒糖，這些多數人輕而易舉就能取得的物品，卻是他們得來不易小小夢想，讓參與來賓心疼不已，呼籲各界熱情響應，給孩子一個希望，度過溫馨耶誕節。

心願卡啟動儀式今正式起跑，今年贊助單位除耐斯王子大飯店關係企業耐斯企業、愛之味股分有限公司及第一生技股分有限公司、日本王子大飯店台北支店外，奮起福米餅、in89 豪華影城也共襄盛舉，而受扶助的單位嘉義市政府、台灣世界展望會及嘉義家扶中心也蒐集500位孩子的心願，期待各界響應認領。

耐斯飯店指出，不少孩子很有孝心，想把禮物送給家人，像有孩子許願有個新電鍋，原來是家裡電鍋壞了，常常連飯都煮不熟，也有孩子許願要一台電熱水 瓶，期盼與他相依為命的外婆冬天吃藥時能喝到溫開水，一位孩子許願想要腳踏車，希望失去老伴的阿嬤可以騎腳踏車到處走走，忘卻喪夫之痛，其他包括保暖衣物、球鞋、檯燈、桌 椅、甚至是文具組、筆記本等，這些生活用品對他們來說，都成了期待已久的耶誕禮物。

今由嘉義市副市長陳淑慧、耐斯廣場總經理鄭百三陪孩童一同掛上象徵性大型心願卡，台灣世界展望會主任徐本強、嘉義家扶中心主任沈明彥及 in89 豪華影城副總經理李秀玫等貴賓見證，宣告活動正式起跑。

鄭百三表示，耶誕心願卡已成飯店一項傳統，每年11月上旬就會有善心人士致電詢問，謝謝這群行善不欲人知的善心朋友，也感謝關係企業持續支持這項活動，贊助洗髮乳、飲品等生活物資，今年還有奮起福米餅、in89 豪華影城兩家嘉義在地企業跟進響應，像奮起福米餅贊助 500 包以嘉義在地米生產的米乖乖，嘉義in89豪華影城贊助500張科普電影票券。

奮起福米餅執行長陳岱聲表示，「用米餅來傳遞真幸福」是奮起福米餅的品牌文化， 所以今年特別準備全台最美的米乖乖，也就是以嘉義幸福 82 號米研發的奮起福「嘉義限定版米乖乖」送給所有小朋友。