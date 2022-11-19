台南一名男子去年5月透過網路線上遊戲「狼人殺」，用假身分搭訕未成年少女，其中一名少女小芳（化名）與雙胞胎妹妹受誘騙，男子說「裙子拉起來嗎」、「寶貝腿可以打開一點嗎我想看內褲」取得姊妹倆的裸照，甚至在做完筆錄後又在以相同手法騙取其他人的裸照，法官判刑3年6月。

判決書指出，男子去年5、6月間，透過網路遊戲「狼人殺」尋找用戶大頭貼為兒童的玩家，進而使用臉書暱稱「黃XX」帳號搭訕小芳與小芳雙胞胎妹妹，說「你現在穿裙子嗎」、「裙子拉起來嗎」、「寶貝腿可以打開一點嗎我想看內褲」、「坐著拍內褲」、「妹妹是穿裙子嗎」、「你可以去拍她內褲嗎」。

男子後來還用語音通話方式，向小芳表示想看她和妹妹裸露下體之照片，引誘兩姊妹拍下裸照，小芳母親後來發現提告；法官認為男子為滿足個人性慾，明知2女皆為未滿12歲之兒童，竟有計劃性地利用網際網路難以查證真實身分之特性，接近2女得到裸照，手段惡劣，嚴重戕害2女身心健康。

法官審酌男子坦承犯行，但男子因本件於去年8月24日製作警詢筆錄後，竟在同年月31日、同年9月5日，再以相類手法引誘使另案少年拍裸照再遭起訴，顯見男子不知自律自省，兼衡大學肄業，未婚、無子女，目前在家幫忙送貨，每月收入約2 萬元，並與父母同住之家庭生活及經濟狀況判處有期徒刑3年6月。