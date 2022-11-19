國際獅子會300-C2區第五專區籌募110萬元，攜手大地、彩虹、白雲、藍天分會，捐建潭子區3座愛心候車亭。（陳淑娥攝）

台中市府成功推動雙十公車政見，但全市仍有6000多處站牌無候車亭，常見公車族受日曬雨淋之苦。立委楊瓊瓔、市議員賴朝國牽線國際獅子會300-C2區第五專區籌募110萬元，攜手大地、彩虹、白雲、藍天分會捐建潭子區大豐里、東寶里、頭家里共3座愛心候車亭，19日上午舉行揭幕啟用典禮，一位帶著孩子搭車的年輕媽媽表示相當感動。

國際獅子會300-C2區第五專區19日上午在潭子區頭家公園舉辦愛心候車亭揭幕啟用儀式，包括立委楊瓊瓔、市議員賴朝國、台中市交通局長葉昭甫、頭家里長黃聖明，國際獅子會300-C2區總監唐進釧以及大地、彩虹、藍天、白雲獅子會等多位獅友均到場共襄盛舉。

國際獅子會300-C2區第五專區主席曾淑珍分享，自己幾年前因車子進場維修，有一段時間靠搭公車代步，曾經遇到雨天忘記帶傘，等候公車時沒有避雨處所，深感公車族不便，於是發起捐建公車亭，獲得獅友熱烈響應，短短不到4個月順利募得110萬元，於潭子區大豐里、東寶里、頭家里捐建3座愛心候車亭，提供公車族優質候車環境。

居中牽線的楊瓊瓔表示，盧秀燕市長實現雙十公車政見，但是市府經費短缺，許多公車站只有站牌，沒有遮風避雨的候車亭，遇到夏天急驟雨，根本無處可躲，她由衷感謝獅友熱心公益，也盼藉此拋磚引玉，期待更多企業團體響應捐建善舉，讓社會更溫暖。

葉昭甫坦言，全市有6000多座候車亭，但仍有6000處只有站牌，常接獲民眾反映希望廣設候車亭遮蔭避雨，無奈政府資源有限，感謝立委楊瓊瓔、市議員賴朝國牽線大力協助，以及獅友響應捐贈，在潭子捐建3座愛心候車亭，後續會編列經費維護，也希望有更多企業或團體響應公共設施捐建。