600份的精品福袋一開放就秒殺。（楊舒婷攝）

從台灣各地前來的Coser也在駁二各個角落熱力擺拍，互相分享交流。（楊舒婷攝）

2位互不認識的小安妮亞巧遇，不少民眾紛紛搶拍撞衫現場。（楊舒婷攝）

這個周末的高雄熱鬧翻騰，除了高雄同志大遊行，300公尺外的駁二也舉辦「2022駁二動漫祭-同人誌創作展」，為期2天的展期吸引許多動漫迷前往朝聖，早上未開展就有許多民眾前往排隊，600份的精品福袋也瞬間秒殺；從台灣各地前來的Coser也在駁二各個角落熱力擺拍，互相分享交流。

駁二動漫祭號稱南台灣最大的動漫盛事，開展首日就吸引了上千名民眾前往參與，此次展區更加碼擴大到近2000坪，使用了5個倉庫作展覽；現場除了驚豔幻想—Cosplay大賽、原創微漫畫比賽頒獎典禮外，還特別企畫了「玩家盃模型賽」，作品涵蓋軍事、科幻到擬真等眾多類別模型參賽。

高雄市文化局長王文翠表示，每年年末的駁二動漫祭是南台灣最具指標性的大型動漫祭典，熱鬧盛況總吸引大批創作者及動漫迷參與，今年的展演內容更與時俱進，結合了元宇宙概念，舉辦VTUBER虛實整合演唱會，展現令人驚豔的動漫科技力。

現場不論是大人還是小孩，都精心換上cosplay的服裝，一同遊走在展區內，今年熱門的電視動畫《SPY×FAMILY 間諜家家酒》主角安妮亞也是許多小孩的裝扮角色，不少小安妮亞現身在駁二藝術特區內，出現奇妙的大型「撞衫」現場。

陳姓家長表示，此次的動漫祭小孩特別指定要穿安妮亞的衣服前往，沒想到會在場內遇到那麼多同好，感覺相當奇妙；能夠帶著孩子一起參與動漫盛事相當開心，也希望這樣的祭典盛會可以持續舉辦，讓動漫迷們互相交流。