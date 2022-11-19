這個周末的高雄熱鬧翻騰，除了高雄同志大遊行，300公尺外的駁二也舉辦「2022駁二動漫祭-同人誌創作展」，為期2天的展期吸引許多動漫迷前往朝聖，早上未開展就有許多民眾前往排隊，600份的精品福袋也瞬間秒殺；從台灣各地前來的Coser也在駁二各個角落熱力擺拍，互相分享交流。
駁二動漫祭號稱南台灣最大的動漫盛事，開展首日就吸引了上千名民眾前往參與，此次展區更加碼擴大到近2000坪，使用了5個倉庫作展覽；現場除了驚豔幻想—Cosplay大賽、原創微漫畫比賽頒獎典禮外，還特別企畫了「玩家盃模型賽」，作品涵蓋軍事、科幻到擬真等眾多類別模型參賽。
高雄市文化局長王文翠表示，每年年末的駁二動漫祭是南台灣最具指標性的大型動漫祭典，熱鬧盛況總吸引大批創作者及動漫迷參與，今年的展演內容更與時俱進，結合了元宇宙概念，舉辦VTUBER虛實整合演唱會，展現令人驚豔的動漫科技力。
現場不論是大人還是小孩，都精心換上cosplay的服裝，一同遊走在展區內，今年熱門的電視動畫《SPY×FAMILY 間諜家家酒》主角安妮亞也是許多小孩的裝扮角色，不少小安妮亞現身在駁二藝術特區內，出現奇妙的大型「撞衫」現場。
陳姓家長表示，此次的動漫祭小孩特別指定要穿安妮亞的衣服前往，沒想到會在場內遇到那麼多同好，感覺相當奇妙；能夠帶著孩子一起參與動漫盛事相當開心，也希望這樣的祭典盛會可以持續舉辦，讓動漫迷們互相交流。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。