苗栗縣長徐耀昌19日主持竹南鎮照南國小中央廚房啟用。（謝明俊攝）

竹南鎮照南國小中央廚房啟用，將供應6所國中小學營養午餐。（謝明俊攝）

竹南鎮照南國小中央廚房19日啟用，學校啦啦隊熱場表演。（謝明俊攝）

竹南鎮照南國小中央廚房19日啟用，學校啦啦隊熱場表演。（謝明俊攝）

竹南鎮照南國小中央廚房19日啟用，老校長邱廷岳任內一手推動改建案。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌19日主持竹南鎮照南國小中央廚房啟用，並視察廚房設備。（謝明俊攝）

苗栗縣學生人數最多的竹南鎮照南國小，向來重視營養午餐製作，學校中央廚房除了供應學校1800多名學生午餐外，還協助供餐給周邊4所國中小學，由於舊廚房設備老舊不敷使用，縣政府教育處協助向教育部爭取補助偏鄉學校中央廚房改建，歷經8個月趕工完成，成為全國最大的小學中央廚房，19日由苗栗縣長徐耀昌主持啟用，將擴大供應6所學校營養午餐。

全國最大 竹南照南國小中央廚房啟用

竹南鎮照南國小因鎮內竹南科學園區等多個科學園區持續有新的科技廠商進駐，帶來學生數持續增加，成為目前全苗栗縣學生數最多的國小，當初苗栗縣政府選定在照南國小建置中央廚房，除了供應本校1800名師生營養午餐外，並供應周邊的照南國中、信義國小等學校營養午餐，扮演中港溪地區重要學校營養午餐火車頭角色。

照南國小午餐廚房興建於1995年，雖歷經2次擴建，仍因空間不足，設備老舊，校方在縣府教育處的全力支持下，向教育部爭取偏鄉學校中央廚房補助經費3550萬元，縣府補助2150萬，加上學校歷年修繕廚房節餘款3百萬元等共6千萬元，用於拆除舊廚房改建新廚房。

苗栗縣長徐耀昌指出，縣府持續關注學生的健康與食安，向教育部申請偏鄉學校中央廚房補助計畫，共獲得1億3910萬元，除了照南國小新建中央廚房外，還另在啟明國小、大湖國小、卓蘭國小及銅鑼國小等4校建置新式現代廚房，讓學校都能有屬於自己的特色廚房，並爭取偏鄉學校中央廚房廚工薪資、食材運輸費用及運輸車，將每日食材費由原本的45元提升至62元，提升午餐供應品質。

照南國小新建中央廚房的建築外觀是以廚師帽為建築意象，廚房共有三層，並與教室連通，方便學生運送午餐，是目前全國最大的小學中央廚房，除了原有4所學校的供餐外，將再擴增供應頭份市文英國中及造橋鄉造橋國中的午餐，每天以專車運送最新鮮乾淨的午餐給學生。