國民黨屏東縣長候選人蘇清泉今（19）日參加「竹田六堆客家忠義祠秋祭」活動，與民眾一同緬懷客家先民精神。蘇表示，他看到客家姊妹們製作象徵團結圓滿的盤花，也忍不住手癢了，沒想到還是不能達到這些姐妹們的標準，紛紛點評起他的作品，也讓他忍不住開懷大笑。

蘇清泉今日在臉書發文表示，選舉倒數7天，他特別一早來參加「竹田六堆客家忠義祠秋祭」活動，與客家鄉親一起緬懷客家先祖先烈們忠肝義膽、保鄉衛土的忠義精神。

蘇清泉指出，他看著客家姐妹們製作徵團結圓滿的盤花，也忍不住手癢「ㄌㄧㄠˇ了去」。他本來心想，自己6月底時，曾來跟社區長輩學過一次，這次應該沒問題了，沒想到還是不能達到這些姐妹們的標準。

對此，蘇清泉笑稱，一位大姐指著他的盤花說看起來不夠飽滿、圓滿，接著旁邊有人說:「院長，你要放感情進去啦!這盤花裡有圓仔花，你知道圓仔花的花語是什麼嗎？」他回答：「不知道耶！」這位大姐說：「院長，我要向您的夫人打小報告囉!圓仔花的花語是『永恆不朽的愛』！」讓他被逗得忍不住開懷大笑，直呼：「我愛我太太、家人、愛客家鄉親、愛屏東所有的鄉親。」