桃園市目前共有25名兒少代表，年齡介於12至18歲間，他們花費約3個月時間，共同參與活動規畫。（社會局提供／蔡明亘桃園傳真）

11月20日為國際兒童人權日，桃市府社會局為讓更多民眾瞭解其意義與精神，今舉辦「少年當家、改變發芽」活動，由少年提案影片徵件活動頒獎揭開序幕，各件作品都看見桃園少年為在地議題發聲。嘉年華也請桃園兒少代表規畫趣味闖關與DIY手作等活動，透過親自參與，讓活動更貼近兒少，讓民眾聆聽在地兒少心聲。

社會局先前辦理少年提案影片徵件，今在嘉年華活動開幕前頒獎。社會局表示，參賽影片兼具創意、想像力及對社會議題的探討，包括環保、城市美學、交通或噪音等問題，可見讓少年有機會發聲，已開啟改變城市發展的可能性。看到兒少自主學習、想像力與問題解決能力，如何保障並促進兒童權益與發展，是市府持續努力的重點。

今日少年當家、改變發芽活動中，桃園市副市長李憲明、社會局長鄭貴華與桃園市少年代表群，響應國際兒童人權日，共同在現場宣誓「勇敢發聲、桃園更好」，呼籲大眾瞭解並重視兒童權利，傾聽與尊重兒少需求。

桃園市目前共有25名兒少代表，年齡介於12至18歲間，他們花費約3個月時間，共同參與活動規畫。鄭貴華說，今年活動別具意義，因有兒少代表參與，共同設計小草講堂、趣味闖關與DIY創意手作等活動，打造更貼近兒少的嘉年華，邀民眾藉此聆聽兒少心聲，陪伴他們打造幸福桃園。

社會局也提到，桃園兒少代表近年積極努力倡導各項議題，藉由兒少的視角提出許多想法，例如改善兒少活動空間、實體人行道改善建議及提案設立真人圖書館等，展現參與公共事務的熱忱，也讓更多人聽見兒少的真實需求。