台北市立動物園大貓熊「團團」今(19)日下午1點48分病逝，讓許多粉絲相當不捨。無黨籍台北市長候選人黃珊珊認為，對日夜照顧團團的團隊來說，放手是很艱難的決定，畢竟團團帶給大家這麼多單純快樂的回憶。黃珊珊說許多人的成長記憶、手機相片中，都有團團的身影，相信絕大多數的台北市民，都認同團團已經是一隻「新台灣貓熊」。

台北市立動物園表示，「團團」今凌晨癲癇再度發作，給藥後發作症狀仍持續間歇性發生，根據生理指數等研判病況已不可逆，決定讓團團在麻醉中沉睡、不要再繼續痛苦。

對此，黃珊珊今日在臉書表示，團團不痛了，一路好走，對每一位台北市民而言，團團就是我們共同記憶。

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黃珊珊認為，對日夜照顧團團的台北市立動物園團隊來說，放手是很艱難的決定，畢竟團團帶給大家這麼多單純快樂的回憶。情侶到動物園約會、一家大小到動物園遊玩，許多人的成長記憶、手機相片中，都有團團的身影，雖然不是在台灣出生，黃珊珊認為，相信絕大多數的台北市民，都認同團團已經是一隻「新台灣貓熊」。

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黃珊珊致上哀悼，並謝謝團團陪伴我們走過14年的光陰。