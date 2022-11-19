南投縣議員第一選區（南投市、名間鄉），洪姓縣議員候選人的父親，涉嫌以現金行賄，南投地檢署檢察官鄭宇軒，指揮警調人員偵辦，查獲以每票500元行賄的蕭姓樁腳，訊後諭知5萬元交保；追查資金來自洪父，因此拘提到案並向法院聲請羈押洪父獲准。

洪姓縣議員候選人的父親，涉嫌於今年10月中旬，交付蕭姓樁腳5萬元，由蕭姓樁腳向選區有投票權選民，以每票500元交付賄賂，請求其投票支持該縣議員候選人。

查賄團隊搜索蕭姓樁腳住處、並通知多名選民到案，釐清案情，查得資金來源是洪姓候選人父親，於是將洪父拘提到案，訊後認該候選人父親有勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押並禁止通信、接見；法院開聲押庭後，法官裁定羈押禁見。

南投檢、警、調，嚴密查察賄選，1周內接連查獲第一選區縣議員候選人2名、縣議員候選人父親1名、竹山鎮民代表候選人1名等多件現金買票案件，並已羈押3人，查賄團隊呼籲候選人及樁腳切勿心存僥倖，以身試法。