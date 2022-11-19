以本土邪教為題材的恐怖片《咒》上映後，獲得廣大網友好評，有著台灣影史上最恐怖鬼片的美稱。此外，更是入圍了金馬59的最佳劇情片，討論度相當驚人。日前，《咒》的導演柯孟融，娶回華視美女主播宋燕旻，兩人一同出席於昨（18）晚間舉辦的金馬59入圍酒會。宋燕旻更是穿上低胸禮服大秀好身材，曬出與丈夫的合照讓網直呼「好羨慕！」

身為華視主播的宋燕旻過去在穿著上大多相當保守，社群平台上絕大部分都是身穿職業套裝，展露專業素養的模樣。此次陪同丈夫一同參加金馬59的酒會，她一改過去習慣，穿上低胸禮服，細肩深V的造型讓她的好身材全都露出，傲人的事業線相當明顯，連圓潤的美胸都好似要包不住的蹦了出來。在臉書上曬出的照片，更讓一眾網友相當驚嘆。

此外，宋燕旻更在貼文中感嘆寫下「人生參加過N次金馬入圍酒會，都是去採訪，總是拍完訪完工作完就走了，第一次能夠全程參與還坐下來吃飯，謝謝咒，謝謝佛母，謝謝老公，謝謝金馬獎。」並曬出她與丈夫的合照，整個畫面充滿著粉紅泡泡，讓網友們忍不住羨慕兩人間的甜蜜氛圍。

貼文一出後，讓不少網友們相當興奮，紛紛留言，指出「辣死人的導演夫人」、「主播真的超美的」、「服裝也太有誠意了吧。」也有人預祝《咒》能夠殺出重圍，奪得獎項，表示「咒的全體劇組加油」、「預祝得大獎」、「想參加慶功宴了。」

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