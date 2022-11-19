再見了！「團團」下午1點48分心跳停止 動物園曝「含淚放手」原因 @中時新聞網 ​

大貓熊「團團」在今（19）日下午1時48分病逝，台北市立動物園今年8月底才替團團和圓圓過18歲生日，當時準備兩個水果冰蛋糕，只見團團吃得津津有味，呆萌的模樣相當可愛，可惜這畫面再也看不到了。

動物園於8月30日在臉書發文、上傳影片指出，團團生日是9月1日，圓圓則是8月30日，生日只相差2天，所以每年都會一起慶祝。動物園今年製作兩個水果冰蛋糕，分別為兩層圓形及長方形冰蛋糕，周邊用切片紅蘿蔔、奇異果及麝香葡萄裝飾，其中長方形蛋糕上方還多了一顆哈密瓜。

動物園讓團團單獨一人享用長方形冰蛋糕，只見團團走到蛋糕旁，先是把哈密瓜拍打到地面上，讓哈密瓜滾了幾圈後，接著開始用前爪挖冰蛋糕上的蔬果往嘴裡送，下秒又拔起甘蔗猛啃，吃貨模樣相當可愛。

如今團團病逝，動物園發言人曹先紹表示，擔心是遺傳性疾病，因此會針對團團的個體做病理解剖，好注意圓仔和圓寶的身體狀況。另外團團的遺體也會比照大象林旺，保留皮毛標本、骨骼標本和活體細胞。