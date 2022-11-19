無黨籍台南市長候選人林義豐19日趁選前黃金周，10輛車隊遊行台南市溪南地區，選民感受「虧雞福來爹」魅力，熱情回應，林義豐陣營的選前之夜「百大DJ派對」定25日周五在新營區與安平區同時登場，首次呼應「瘋狂星期5」的稱號。

靠舉辦電音派對打響名號的無黨籍台南市長候選人林義豐，4年前參選台南市長拿下8萬多票，以第4名落選，今年捲土重來，決定在選前黃金周大規模車隊掃街遊行，林義豐陣營19日共出動10輛車，從安平區、南區、東區、歸仁、關廟、新化、山上、善化、新市、永康、安定到北區一整天拜票，預計20日再掃溪北地區。

林義豐車隊在溪南地區拜票一整天，行經新化區時，遇到不少選民熱情揮手，高呼「虧雞加油!」。

他預告25日的選前之夜將打造南、北雙主場，在安平區的慈濟高中旁空地與新營區的南瀛綠都心公園同步舉辦電音派對造勢，各有3名亞洲百大DJ出場。

林義豐一直以英文諧音「虧雞福來爹」稱號自居，舉辦的電音派對卻屢因時間與地點考量，從未在周五舉辦，這次選前之夜的電音派對首度在周五登場，直接呼應「瘋狂星期五」口號。

林義豐19日晚上參加市長候選人政見發表會，他重申主張「生子送房」的生育政策與全面註銷惡意檢舉與攤販罰單，前者可挽救台南市逐年人口下降窘境，後者可促交通法規更符合人情。