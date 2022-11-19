再見了！「團團」下午1點48分心跳停止 動物園曝「含淚放手」原因 @中時新聞網 ​

台北市立大貓熊「團團」今天下午1點48分心跳停止離世，動物園表示，最後判斷他癲癇發作的頻率變高，用藥沒有控制住，臨床上數值，像是血液檢查數值，這幾次發病後看到血檢有比較差，最後考量動物福祉才會選擇放手。

至於是否有與大陸方面做討論，動物園發言人曹先紹說，包括動物照管醫療有專業的程度，但做任何類似決定，就像是家屬被詢問是否放棄急救一樣，都會大家一起來下決定，會提出數據，彼此溝通，包含照養員、獸醫師等人員，提出後必須有科學資訊。

曹先紹說，最後在考量不管多努力，團團要恢復機率趨近於零，也必須做出痛苦的決定。至於下決定前是否有跟陸方溝通，曹先紹說，在決定時間上有壓力，也許陸方有各種不同的層級討論，但要協助團團符合動物福祉，時間不站在我們這邊。

組長王怡敏說，從17日團團發作4次癲癇、18日發生3次癲癇，這部分都有即時跟陸方回饋，近期這兩次的狀況有跟陸方保持聯繫他們也很清楚目前措施，這部分交流都是暢通。

曹先紹說，兩岸都會留空間互相尊重，11月兩位專家也有來台，親眼目睹後，基本上都支持，因為陸方在照顧貓熊有比較多經驗，但沒辦法有人能預料到團團的癲癇發作時間，知道他腦部病變可快可慢，可能壓迫到不同地方。