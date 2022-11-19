2005年10月27日，中國國民黨榮譽主席連戰一行曾參觀四川臥龍大熊貓自然保護區。 (資料照片/新華社)

台北市立動物園的18歲大貓熊「團團」因腦部病變，今天下午去世。大貓熊「團團」、「圓圓」被視為國民黨前主席連戰2005年赴大陸「和平之旅」，大陸特地致贈連戰帶給台灣的「厚禮」，但幾經波折，至2008年底才來台。連戰辦公室今天下午表示，連戰對「團團」離開大家相當不捨並感到遺憾；連辦指出，期待日後能再有大貓熊來台，讓大貓熊在台繁衍、持續札根，兩岸關係也早日春暖花開，持續和平交流。

連戰辦公室主任彭國省說，連戰前陣子得知「團團」生病，也相當關心；如今團團離開大家，連戰和大家一樣，都相當不捨並感到遺憾，畢竟團團除了是國際級的瀕危珍貴稀有保育類動物，還象徵著兩岸大和解那段光輝時代。

彭國省也說，「團團」雖辭世，幸好與「圓圓」已在台灣繁衍第二代「圓仔」、「圓寶」，如此代代相傳、生生不息的情形，也期待日後持續有大貓熊來台，讓大貓熊在台繁衍、持續札根，希望兩岸關係也能早日春暖花開，在彼此心存善念下，持續和平交流。

外界曾解讀，指「團團」、「圓圓」是連戰2005年赴大陸進行「和平之旅」時，大陸致贈連戰的「厚禮」。彭國省說，其實最正確的說法，應是連戰2005年到大陸進行和平之旅、開啟兩岸和平鍥機，進而促成大陸決定送兩隻大貓熊給台灣的美事。

只不過當時台灣方面有政治因素干擾，因此直到2008年馬英九執政後才同意輸入、台北市長郝龍斌在台北市立動物園蓋好大貓熊館，當年底才接「團團」、「圓圓」來台；而北市府在大貓熊館開幕後，連戰夫婦也曾應邀到動物園探視牠們。

有關「團團」、「圓圓」來台，是2005年國民黨主席連戰到大陸進行和平之旅、與中共總書記胡錦濤展開「連胡會」，開啟兩岸和平穩定交流的時代。當時中共為此從23隻健康貓熊之中選出最健康的2隻，經票選命名「團團」、「圓圓」，要送給台灣，外界因此形容是大陸要送給連戰帶回台灣的「厚禮」，甚至形容是連戰和平之旅的重要成就之一，包括「帶回」兩隻大貓熊。

不料大陸同意送大貓熊後，「團團」、「圓圓」來台之路卻一波三折。當時台灣由民進黨執政，雖然台北市立動物園、新竹六福村都提出申請卻都未獲准，除了農委會以台灣未核發輸入許可證，限制大陸運交大貓熊來台，時任總統陳水扁也以氣候和飼養技術問題反對，強調接收大貓熊已淪為政治工具。

直到2008年政黨輪替，馬英九當選總統後第二天即表示歡迎大貓熊來台，同年8月農委會林務局召開「大貓熊專案審查小組」會議，核准台北市立動物園第5度提出的大貓熊進口申請案，「團團」、「圓圓」在該年底終於來台灣，距大陸宣布致贈台灣大貓熊已歷時3年多。