台灣籃壇史上星度最高的洋將「魔獸」霍華德，將在今（19）日下午4點30分，迎來他在台灣T1聯賽的首秀，有1萬5千位觀眾親臨現場體驗NBA等級的華麗球風，而霍華德也難掩興奮神情，在個人IG發下豪語表示自己「準備好了」。

霍華德今中午在IG釋出接受媒體採放的影片，並標記雲豹球團帳號用英文寫下，「自從來到台灣之後，我的手機就響個不停，現在終於來到比賽日，感謝所有祝福我的人，我的首場比賽就是今天，我已經準備好了。」

另外霍華德也貼心以中文對球迷喊話，「今天就是第一場比賽！15場主場也全部銷售一空！已經等不及在台灣球迷面前出賽了！」深受球迷喜愛的霍華德，也與粉絲玩一個互動小遊戲，表示如果都會看今天的比賽的話，請在他的貼文留下籃球的Emoji（表情圖示），展現十足親和力。

霍華德首戰對手將會是實力不俗的新北中信特攻，上賽季以例行賽年度第3直接晉級季後賽，至於雲豹則是排在年度第5，在季後挑戰賽上遭到台啤英熊淘汰，不過有霍華德加入陣中，大大提升了雲豹的整體戰力。