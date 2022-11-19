57歲楊繡惠是演藝圈裡的美魔女，她外型保養得宜，又常在網上和粉絲親切互動，吸引一大票網友追蹤，但她日前卻閃電自曝為了健康因素，不再接外景節目、八點檔，和早上錄影的通告，打算過起財富自由的生活，昨(18日)她再度曬出新動向，宣布想做新節目，主題是「去粉絲家睡一晚」，引來上萬名網友按讚並熱烈討論。

出道多年的楊繡惠日前宣布半退休，她曾上《震震有詞》分享演藝事業甘苦談，自訴從16歲出道至今已經累積不少財富，不再需要汲汲營營賺錢，才因此決定未來慎選工作，拒絕用命去換的八點檔工作，還有勞心勞力的外景錄影，媽媽也同意她的決定，直說：「妳年紀大了不要跟年輕人拚」。

楊繡惠分享新節目計畫。（圖／翻攝自楊繡惠臉書）

楊繡惠更透露，她還是菜鳥時期時曾如許多新人般遇過職場性騷擾，當年她在秀場表演，因工作需要穿著清涼，沒想到變成有心人下手的目標，「客人酒後亂性衝到舞台上想抱我，當時是許不了大哥攔下那客人救了我」，後來她開始演戲後，還被導演言語性騷擾問：「妳還是處女嗎？」氣到讓她飆罵三字經，但也因此得罪對方，戲份從30多集被莫名刪到只剩下5、6集。

昨楊繡惠或許是表演興趣又起，便在臉書以27字宣布新計畫，說：「我想做一個節目，去粉絲家裡住一晚，有興趣的製作單位跟我聯絡」，吸引許多人留言喊讚，楊繡惠強調：「姐真好很隨和，你們相信嗎？如果沒有製作單位找我，我真的想自己做」，粉絲回應：「現在很多YT做的比大手筆還讚，可以試試看」、「可以像羅時豐一樣拍YouTuber」，男星許志豪逗趣表示：「我是擔心，住一晚後，粉絲就不讓姐離開了」，「寶島叫賣哥」葉昇峻回：「我也想上一個節目，可以去阿姐家睡一晚」，楊繡惠便大方說：「哈哈，你隨時來睡」。