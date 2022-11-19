縣長楊文科（中）品嘗香煎的烏魚子後，端起 盤烏魚子與會入士都豎起大拇指直說好吃。（羅浚濱攝）

竹北烏魚節「烏魚排漢堡」免費品嘗活動，大排長龍人潮依序領取。（羅浚濱攝）

竹北市拔仔窟烏魚養殖區今年烏魚全部完成捕撈，產量有10萬噸，養殖戶紛以九降風和日曬生產「九降風烏金」，19日在拔子窟漁貨市場舉辦「食遊水月，寓教於樂」烏魚節活動，免費品嘗的「烏魚排漢堡」，吸引大排龍的人潮，大小朋友都說「好吃！」

在福樂休閒漁村前在食魚教育，擺放2排烏魚子，漁村員工也忙著換板把烏魚子翻面晾曬，大小朋友多在問「烏魚子要曬幾天？」漁村負責人郭宮寶說，要看氣候，一般曬7到10天烏魚子才能乾！

郭宮寶說，這2年多來，養烏魚的飼料上漲，大盤收購烏魚卵8兩1030元，是歷年來最好的價格，他則是自產自銷，4兩和5兩的烏魚子，依品質銷售在2600元到3800元，都比去年漲200元，因應增加的成本。

在漁貨市場舞台則有養殖業者示範如何香煎烏魚子，說明烏魚子要冷凍，不要冷藏，烏魚子要立起來切，才會大片又美觀，煎好之後放5分鐘，口感會更好！

縣長楊文科偕夫人甘秀美到場，還舉手發問煎烏魚子的細節和小技巧，說「這是我太太想問的！」引發全場大笑，現場示範的香煎烏魚子，分享給現場來賓與民眾試吃，楊文科品嘗後豎起大拇指，直呼很好吃！

農業處長范萬釗指出，竹北市拔仔窟烏魚養殖區生產的「九降風烏金」，曾獲全國十大金鑽烏魚子和優質烏魚子等大獎，今年產量有10萬尾，產值可望達1億元。

新竹區漁會準備600份免費品嘗的「烏魚排漢堡」，由漁會班員現場煎魚排，香味四溢，吸引大排長龍的人潮依序領取，大小朋友品嘗後都說不輸麥當勞，真的好吃！

今年烏魚節除了農特產展銷外，還有食魚教育講座和烏魚子雙醬御飯糰DIY，希望讓民眾透過體驗拔仔窟的食魚文化，讓民眾了解烏魚從生產到餐桌上整個產業流程，自己DIY做飯糰，品嘗簡單又美味的創意料理，達到購物、觀光與教育等推廣目的。