美國國務院批准了對瑞士的7億美元對外軍售，已滿足該國致力於在2030年前實現其空軍現代化，此外，美方也同時還批准了對立陶宛和比利時的其他軍售，

The US State Department has approved a potential sale of PAC-3 missiles for the Patriot air defense system to Switzerland.https://t.co/8Ny3NLf0ld — Defense Brief (@BriefDefense) November 16, 2022

據軍事新聞網站《防務新聞》（Defense News）19日報導，瑞士現在已獲准購買最多72枚雷神技術公司製造的愛國者3型（Patriot Advanced Capability 3 , PAC-3）飛彈。據國防安全合作局稱，該協議還包括相關的發射技術以及後勤和技術支持。

國防安全合作局15日的在一份聲明中說，這些飛彈將能提升進瑞士的愛國者防空系統能力，該系統用於保衛國家的領土完整。

在過去幾年，瑞士一直致力於改造其防空能力。自2018年以來，政府設定的目標是以超過80億美元（近新台幣2490億）的價格購買飛機和陸基飛彈，愛國者飛彈是清單上的武器之一。

與此同時，美國國務院上周批准立陶宛和比利時分別以4.95億美元（近新台幣154億元）和3.8億美元（近新台幣118億元）的軍售案。

立陶宛購買8台洛克希德馬丁公司(Lockheed Martin)生產的海馬斯多管火箭系統（M142 HIMARS）、36套「導向式多管火箭系統」(Guided Multiple Launch Rocket System ,GMLRS)、替代彈頭、飛彈吊艙和其他相關後勤支持。根據國防部11月9日的聲明，這些武器將支持立陶宛軍隊的現代化，並遏制地區威脅。

The U.S. State Department 🇺🇸 has approved the sale of M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) and related equipment to Lithuania 🇱🇹 for an estimated $495 million. Thank you 🇺🇸! #StrongerTogether pic.twitter.com/ljAMpFsaHI — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) November 10, 2022

自俄羅斯2月入侵烏克蘭以來，HIMARS和其他像GMLRS這樣的系統的名聲越來越響，銷路十分良好。10月，五角大廈宣佈它將會再向烏克蘭再提供4套HIMARS，使自戰爭爆發以來所發送的總數來到20套。其他HIMAR部隊也被派往北約的東部前線，美國陸軍在9月宣佈向拉脫維亞派出2輛HIMARS。

比利時獲得了購買120枚AIM-120C-8先進中程空對空飛彈、10枚AMRAAM C-8零件和其他後勤支持。從11月8日的一份聲明中說，該國將使用這些飛彈來維持F-16和F-35機隊的備戰能力。