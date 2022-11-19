在地型農與青農代表羅條原上台演講。（袁庭堯攝）

陳其邁進場受到原住民簇擁歡呼。（袁庭堯攝）

陳其邁今下午將出席大旗美造勢暨客家與原住民後援會成立大會。（袁庭堯攝）

旗山美濃當地客家與原住民後援會到場相挺。（袁庭堯攝）

九合一選戰進入選前黃金周，民進黨高雄市長候選人陳其邁今下午將出席大旗美造勢暨客家與原住民後援會成立大會，支持者在艷陽下高舉旗幟，穿原民服飾到場力挺。

選戰挺進黃金周，民進黨高雄市長候選人陳其邁一大早就現身市場拜票，下午則出席於旗山體育館舉辦的大旗美造勢暨客家與原住民後援會成立大會，暖場活動就已經湧進許多支持者，在豔陽底下，高舉旗幟吶喊「凍蒜」，也有人身穿原住民傳統服飾前來力挺，跟著舞台上歌聲搖擺。

在地型農與青農代表羅條原上台演講，並由約20位型農與青農陪同，羅說，陳其邁上任後對農民相當照顧，如神農市集每月開放一次，場場爆滿；另外，他一上任後，有天災發生他也一定親自到場，為農民加油鼓勵，像之前豪大雨造成桃源交通中斷，他親自慰問農民，甚至想辦法運送芒果，讓大家非常感動，這2年爭取協助自然災害補助；他也提到，陳其邁鼓勵農民，加入農民保險及使用AI技術，讓農民更省力，因此盼陳其邁能連任。

立委伍麗華則表示，陳其邁是最愛往山上跑的市長，也是有史以來首次原鄉為民進黨市長成立後援會，且是每個區都成立，今天各原鄉後援會自發性共出動有11輛遊覽車的人，有人告訴她，這次要將票投給把原住民當家人的陳其邁，市長2年當4年拚，將豐富資料帶到高雄，她也一一點出原鄉的改變，讚這個市長不一樣，有行動力遠見，是說到做到的市長。

隨後陳其邁抵達現場後，將以大進場方式入場，並與黨籍議員候選人在台上手拉手，呼口號。